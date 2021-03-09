İncirliova Belediye Başkanı kötünün “iyi”si çıktı! Kadın çalışana yılanlı ölüm tuzağı

Aydın'ın İncirliova Belediyesi'nin İyi Partili Başkanı Aytekin Kaya yine büyük bir skandalla gündeme geldi. Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan sonra işten çıkartılan işçilerin tazminatlarını ödemediği için makam aracı ile odasına haciz gelen ve plastik sandalyeye oturarak şov yapan, geçtiğimiz günlerde de korona virüs kurallarını hiçe sayıp deve çiftliğinde doğum günü partisi verdiği için ceza alan Aytekin Kaya, yeni bir skandala daha imza attı.



MOBBİNG UYGULADI

Başkan Kaya, göreve geldikten sonra kendisinden önceki dönemde belediyede İnsan Kaynakları Müdürü olan Esen Ekiz ile birlikte 15 kadrolu memuru Acarlar Mahallesi'ndeki temizlik şantiyesine sürgüne gönderdi. Kötü koşullarda çalışmaya zorlanan Ekiz, Başkan Kaya'ya mobbing davası açtı. Başkan Kaya, Ekiz'in açtığı dava üzerine akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Acarlar temizlik şantiyesinde işçi olarak çalışan Cemal Karataş'tan zehirli bir yılan yakalamasını isteyen Başkan Kaya, bu yılanı Ekiz'in masasındaki çekmeceye koyması talimatını verdi. Karataş zehirli bir engerek yılanı yakalayıp bir karton kutuya koyduktan sonra belediye hizmet binasına gitti. İzinli olduğu için o gün işe gitmeyen Ekiz'in odasına giremeyen Cemal Karataş, zehirli yılanı doğaya bırakmak zorunda kaldı.



CİNAYETE TEŞEBBÜS

İddiaya göre Karataş, olaydan sonra kendisini görevden alıp çöpe toplamaya gönderen Başkan Kaya'dan intikam almak için Ekiz'e kurulan ölüm tuzağını deşifre etti. Ekiz'in kendisi gibi belediyede çalışan eşi Emre Ekiz ve 2 kişinin daha olduğu ortamda kurulan ölüm tuzağını anlatan Karataş'ın beyanları doğrultusunda Esen Ekiz, savcılığa giderek Başkan Kaya'dan şikayetçi oldu. Cinayet Masası dedektifleri tarafından Başkan Kaya hakkında cinayete teşebbüs suçundan hakkında soruşturma başlatılırken savcılık soruşturma kapsamında Başkan Kaya için 60 gün uzaklaştırma tedbiri kararı verdi. Kararda "04.03.2021 günü meydana gelen olayla ilgili olarak şiddet uygulayan isimli hakkında 6284 sayılı Kanun'un 5/1-a maddesinin 60 gün uygulanmasına, karar verilmiştir" ibarelerine yer verildi.

İHSAN KARATAŞ