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Son dakika: Karlov suikastı davasında karar

Son dakika haberi...Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Karlov'u öldüren 'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen , 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Karlov suikastı davasında karar

09.03.2021, 16:59

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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