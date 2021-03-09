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Son dakika: Karlov suikastı davasında karar

Son dakika haberi...Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

09.03.2021, 16:59