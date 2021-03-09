Son dakika: Karlov suikastı davasında karar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.
Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.
Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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