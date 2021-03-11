AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti

Yıldırım, Merkez Ordu Evi'nde gerçekleşen ziyarette, Erbaş'ın eşi Ziynet ve oğlu Yiğitalp'e taziyelerini iletti.

Ziyarette şehit Erbaş için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Binali Yıldırım, şehit eşine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Yıldırım'a ziyaretinde şehidin amcasının oğlu olan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay eşlik etti.