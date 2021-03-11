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Koronavirüse karşı 81 ilde düğmeye basıldı! 77 bin 895 personel katılıyor

Son dakika haberine göre genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen tematik denetimler sürüyor. 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde yurt genelinde bulunan 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu denetlendi. 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Koronavirüse karşı 81 ilde düğmeye basıldı! 77 bin 895 personel katılıyor
DHA

11.03.2021, 09:47

Koronavirüsle mücadele yurt genelinde yapılan denetimlerle sürüyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Türkiye genelinde 77 bin 895 personelin katıldığı denetim yapıldığı bildirildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

Koronavirüsle mücadele kapsamında tematik denetimlere devam ediliyor.



6 bin 46'sı vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere toplam 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde, ülke genelindeki 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu kontrol edildi.

Denetimlerde; 1.260 iş yeri/işletme ile 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

Denetimlerde 1.785 iş yeri/işlet tedbirlere uyması konusunda uyarılırken; 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Modeli" başlatılarak konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasına geçilmişti. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor.

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