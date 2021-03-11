Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
DOMİNİK BÜYÜKELÇİSİ LORA GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Lora'nın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
SENEGAL BÜYÜKELÇİSİ GUEYE GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gueye, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gueye'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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