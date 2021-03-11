  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

Son dakika haberine göre , Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Dominik Büyükelçisi ve 'in Ankara Büyükelçisi 'nin güven mektuplarını kabul etti. Başkan Erdoğan, büyükelçisinin de güven mektubunu kabul edecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

11.03.2021, 15:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.




Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

DOMİNİK BÜYÜKELÇİSİ LORA GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lora'nın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

SENEGAL BÜYÜKELÇİSİ GUEYE GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gueye, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gueye'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.