Kamuya ait alana duvar ördürdü

Alınan bilgiye göre, Yılmaz'a ait Hebil Koyu'ndaki içinde 10 ayrı evin bulunduğu arazi ile hemen yanındaki Hekimköy Sahil Sitesi arasındaki kamuya ait parsele duvar örüldü.





DUVARI GECE ÖRDÜRMÜŞ

VATANDAŞLARIN ihbarı üzerine Hekimköy sahiline gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırmayan Turgut Yılmaz, duvarı yükseltmeye devam etti. DENİZE sıfır noktadaki kumsala yapılan duvar inşaatında çalışan işçilerin bile ördükleri duvarın yasal olmadığını söyledikleri öne sürüldü. Ancak Turgut Yılmaz'ın ısrarı ile gece saatlerinde çalışarak duvarı ördükleri öğrenildi. 720 evin bulunduğu Hekimköy sakinleri, Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'ne Turgut Yılmaz'la ilgili şikayet dilekçeleri yazdı. Hekimköy sakinleri, Hebil Koyu 3799 numarada bulunan arsa ve 116/1 parseldeki Belediye'ye ait araziye yapılan utanç duvarı ile ilgili olarak Bodrum Belediyesi'nin kendi arazisine sahip çıkması gerektiğini söyledi.



'KAÇAK' DEYİP MÜHÜRLEDİLER

VATANDAŞLARIN yoğun ihbar ve şikayetleri üzerine Bodrum'un en güzel koylarından Hebil Koyu kumsalına örülen taş duvarı Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri "kaçak ve ruhsatsız" olduğu için mühürledi ve mührü de taş duvara astı.

FERDİ YAVUZ / TUBA AYHAN