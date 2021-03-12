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Haberler Gündem ‘Yargı süreci devam ediyor cezam kesinleşmedi'

‘Yargı süreci devam ediyor cezam kesinleşmedi'

Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya hakaret ettiği iddiası ile ilgili yerel mahkemenin verdiği kararın henüz kesinleşmediğini söyledi.

‘Yargı süreci devam ediyor cezam kesinleşmedi'

12.3.2021

Atmaca, geçen yıl 26 Mayıs'ta sosyal medyada 'Dilakoyurga' ve 'Halil Arda' isimli kullanıcıların paylaşımlarına sinirlendiğini ve bu içeriklerin ekran görüntülerini 'Ahlaksızsınız' etiketi ile paylaştığını aktardı. Açtıkları davanın devam ettiğini aktaran Atmaca, "Halil Arda'nın bana açtığı hakaret davasında yerel mahkeme 186 günlük adli para cezası, 5 yıl denetim şartı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar aldı. Buna itiraz edeceğim. Doğru bildiğim bu haklı davamda, sonucu ne olursa olsun bedel ödemeye her daim İnan Atmaca hazır ve nazırım" diye konuştu.

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