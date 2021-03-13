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Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika... İstanbul'da bulunan Başkan , 'daki konutundan 'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

13.03.2021, 16:20

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, ilk olarak Beylerbeyi'nde durarak yol kenarındaki vatandaşları selamladı.

Erdoğan daha sonra Çengelköy'de de durarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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