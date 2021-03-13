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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka tablosunu açıkladı! 13 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Son dakika: vaka tablosunu açıkladı! 13 Mart 2021 -19 tablosu

Son dakika haberi... günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421’e yükseldi.İşte 13 Mart Cumartesi günlük vaka, vefat hasta sayısı...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka tablosunu açıkladı! 13 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

13.03.2021, 19:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021, 19:25

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 15 bin 82 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421'e yükseldi.

Toplamda 34 milyon 993 bin 578 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 841 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 886 bin 12, bugün iyileşen 15 bin 287 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 685 bin 560'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 350 olduğu açıklandı.

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