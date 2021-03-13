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İçişleri Bakanı 'nun annesi hayatını kaybetti!

Son dakika... İçişleri Bakanı 'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Haberi duyuran Sağlık Bakanı , Twitter'dan başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi hayatını kaybetti!

13.03.2021, 11:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021, 11:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

OCAK AYI SONUNDA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Koronavirüse yakalanan Servet Soylu, ocak ayının sonunda durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı ve tedavisine burada devam ediliyordu.

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