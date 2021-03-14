AP’nin Türkiye iftirasına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel ifadelere tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AP Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda yer verilen milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bu kararla AP'nin Türkiye'ye karşı önyargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımının gözler önüne serildiğinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin vatandaşlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlediği hatırlatıldı.

420 BİN KİŞİ YURTLARINA DÖNDÜ

420 bin sığınmacının bu bölgelere geri dönüşünün sağlandığının aktarıldığı açıklamada "AP'yi gerçeklerden kopuk açıklamalar yapmak yerine NATO ve Avrupa'nın sınırlarını koruyan Türkiye'nin katkılarının Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye'deki ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz" denildi.



'BU RAPORDAN UTANMALARI GEREKİR'

İSTANBUL'DA katıldığı etkinlikte AP'nin skandal raporunu eleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var. Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların" ifadelerini kullandı.