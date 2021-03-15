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Son dakika: 'den Yunanistan, AB ve 'e nota

Son dakika... , 'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, ve AB'ye nota verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna Nota verilerek, tutumumuz yazılı olarak kayda geçirilmiştir" denildi.

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan, AB ve İsrail'e nota

15.03.2021, 18:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021, 18:25

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli EuroAsia Enterkonnektörü projesine dair 8 Mart 2021'de bir mutabakat muhtırası imzalandığı ortaya çıktı.

Diplomatik kaynaklar, projenin dokümanlarında kullanılan görsellerden, sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs Adası ve Girit arasında ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesine tepki gösterdi.

"ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk gereği, kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa, kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek bu çalışmalar için ülkemizin izninin aranması; ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE AB'YE NOTA

Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna Nota verilerek, tutumumuz yazılı olarak kayda geçirilmiştir" denildi.

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