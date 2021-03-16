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Bakan Koca açıkladı! 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Hangi illerde vaka sayısı arttı? İzmir ve 'da vakalar arttı mı? İşte detaylar...

Bakan Koca açıkladı! 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller

16.03.2021, 19:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 20:20

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.

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