Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.
Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım. pic.twitter.com/ymqzrUlEfV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2021
Bakan Koca açıkladı! 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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