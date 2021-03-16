Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 16 Mart Salı günlük vefat, vaka hasta sayısı...
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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