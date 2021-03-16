  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu

Son dakika: vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... vaka sayısını açıkladı. İşte 16 Mart Salı günlük vefat, vaka hasta sayısı...

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu

16.03.2021, 20:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 20:16

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.