Antalya Büyükşehir’de İnce depremi yaşanıyor

CHP'Lİ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in parti içinde yaşadığı zor süreç sonrası Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi ekibiyle temasa geçtiği ortaya çıktı. İpleri koparmaya hazırlanan ve İnce'nin partisine geçeceği belirtilen Böcek, uzun süren korona virüs tedavinin ardından makamına döndükten sonra CHP içinde kendisine yönelik olumsuz adımlar atıldığını fark ettiğini belirtip, tepki göstermişti.

CHP LİDERİNE REST ÇEKMİŞTİ

CHP'Lİ Böcek, korona virüs tedavisi gördüğü sırada Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Hüseyin Karakuş'u, hastaneden çıkar çıkmaz görevinden alıp Kılıçdaroğlu'na rest çekmişti. Böcek ile birlikte CHP Antalya İl Örgütü'ünde de istifa söylemlerinin dile getirilmeye başlandığı öğrenildi. Böcek, CHP'den istifa edip İnce'nin partisine katılması durumunda İnce'nin ekibindeki ilk büyükşehir belediye başkanı olacak.