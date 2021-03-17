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'li Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü!

Son dakika haberine göre; Kocaeli Milletvekili hakkındaki yargı kararı 'de okundu. Böylece Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü!

17.03.2021, 15:30 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 16:08

Son dakika... HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararı TBMM'de okundu. Kararın ookunması ile Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü. Meclis'te oturuma 10 dakikalık ara verilirken, Gergerlioğlu'nun TBMM'yi terk etmesi istenecek. Ancak Gergerlioğlu yanında bir çanta ile oturuma geldi. Vekilliği düşürülen HDP'li isim daha önce direnme kararı aldığını açıklamıştı.

HDP'LİLER TAŞKINLIK YAPTI

TBMM'de yargı kararının okunduğu sırada HDP'li vekiler masaları yumruklayarak protesto gösterisinde bulundu. Kararın okunmasını engellemeye çalışan HDP'li vekiller gerginliği yükseltti.

GERGERLİOĞLU, 'DİRENECEĞİM' DEMİŞTİ

TBMM'yi terk etmesi gereken HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'Karara direneceğim' demişti. Gergerlioğlu, TBMM'ye yanında ufak bir valizle geldi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Kararın okunmasının ardından HDP'nin milletvekili sandalye sayısı 55'e geriledi.

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