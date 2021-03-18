Çanakkale destanının 106. yıldönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan etmesiyle taçlandı. İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 100. yılı ile Çanakkale destanının 106. yılı gurur kaynağı olurken, bugünkü beka mücadelesiyle Çanakkale ruhunun buluştuğu Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni de 14.00'te Külliye'de gerçekleşecek. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen 300 bin Çanakkale kahramanı için kentte de gün boyu etkinlikler gerçekleştirilecek.

ANLAMLI SERGİ CUMHURBAŞKANLIĞI

İletişim Başkanlığı da, "360 Kültür Sanat" kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenliyor. Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi'nin resmi açılışı bugün saat 11.00'da gerçekleşecek.

ERDEM ANILAN