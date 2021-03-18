Hekimlerin tepkisi Tabip Odası’nı korkuttu

'ASLA ALMAYACAĞIM'

PKK'NIN haber ajansına demet verdiği iddiasıyla büyük tepki çeken Oda Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, doktorların tepkilerine rağmen kararından vazgeçmezken, oda yönetimi 14 Mart Tıp Bayramı'nda toplu olarak vermeyi planladıkları plaketleri, hekimleri 5'erli gruplar halinde şubeye çağırarak verme kararı aldı. Odaya davet edilen doktorların bazıları Atatürk fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstererek plaket almaya gitmedikleri öğrenildi. PLAKETTEKİ kalpaklı Atatürk fotoğrafı kaldırıılmasının akla zarar bir uygulama olduğunu belirten ve odanın davetini kabul etmeyerek plaket almayan Nöroloji Uzmanı Dr. Engin Olgay, "1981 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Meslekte 40. yılını doldurmuş olan meslektaşlarımız için hazırlanan plaketlerden bana da verilmek üzere oda tarafından davet geldi. Ancak mevcut yönetim plaketlerden Atatürk görselini kaldırmıştı. Biz hekimler tıbbiyeli Hikmet geleneğinden geliriz. Bu gelenek emperyalist işgale karşı mücadele ruhudur. Bu mücadelenin önderi de Atamızdır. Atatürk görselinin plaketlerde olmasının anlamı budur. Atatürk'süz bir plaketi kabul etmem mümkün olmadığından protesto amacıyla plaketimi almayı reddettim. Tekrar Atatürk görseli konulana kadar da almayacağım" dedi.





'TÖREN BİLE DÜZENLEYEMEDİLER'

İZMİR Tabip Odası 2016- 2018 dönemi Genel Sekreteri Ceyhun Balcı da, törene katılmayıp davet edilen onlarca meslektaşım da benimle aynı görüşte. Kimse o Atatürk'süz plaketleri almak istemiyor. Doktorlar, Tabib Odası'nın bu skandal kararından vazgeçmesini bekliyor Zaten tepki büyük o yüzden toplu olarak tören bile yapmadılar" dedi.

FATİH ŞENDİL