İncirliova Belediyesi’nde başkana tepki istifası

Bir kadın personele yılanlı mobbing ulgulayan Aydın İncirliova'da İP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yaptığı personel düzenlemesi belediyeyi karıştırdı. Yerel seçimlerin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri ve Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'in kardeşi Ender Yeğen, Başkan Kaya'nın yardımcılığına getirilmişti.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Yaptığı yeni görevlendirme sonrası Yeğen'i görevden alan Kaya, Yeğen'i Destek Hizmetleri Müdürü yaptı. Bu gelişme sonrası diğer Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Mehmet Güler istifa etti. Güler'in istifasının kabul edilmediği öğrenildi. İncirliova Belediyesi'nde bir baş-kan yardımcısının görev-den alınması ve diğerinin istifa etmesi ilçede Mil-let İttifakı'nın çatırdadığı yorumlarının yapılması-na neden oldu. Görev-den alınan belediye baş-kan yardımcısı Ender Yeğen, konuyla ilgili açıklama yapmazken istifası kabul edil-meyen diğer bele-diye başkan yar-dımcısı Mehmet Güler ise, "Aile içerisinde yaşanan olumsuzluklar gibi bazen bu şekilde ufak tefek olumsuzluklar yaşa-nabiliyor. Bu sorunu aile içerisinde çöz-dük" dedi.

İHSAN KARATAŞ