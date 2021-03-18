  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İncirliova Belediyesi’nde başkana tepki istifası

İncirliova Belediyesi’nde başkana tepki istifası

İncirliova Belediyesi’nde başkana tepki istifası

18.3.2021

Bir kadın personele yılanlı mobbing ulgulayan Aydın İncirliova'da İP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yaptığı personel düzenlemesi belediyeyi karıştırdı. Yerel seçimlerin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri ve Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'in kardeşi Ender Yeğen, Başkan Kaya'nın yardımcılığına getirilmişti.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI
Yaptığı yeni görevlendirme sonrası Yeğen'i görevden alan Kaya, Yeğen'i Destek Hizmetleri Müdürü yaptı. Bu gelişme sonrası diğer Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Mehmet Güler istifa etti. Güler'in istifasının kabul edilmediği öğrenildi. İncirliova Belediyesi'nde bir baş-kan yardımcısının görev-den alınması ve diğerinin istifa etmesi ilçede Mil-let İttifakı'nın çatırdadığı yorumlarının yapılması-na neden oldu. Görev-den alınan belediye baş-kan yardımcısı Ender Yeğen, konuyla ilgili açıklama yapmazken istifası kabul edil-meyen diğer bele-diye başkan yar-dımcısı Mehmet Güler ise, "Aile içerisinde yaşanan olumsuzluklar gibi bazen bu şekilde ufak tefek olumsuzluklar yaşa-nabiliyor. Bu sorunu aile içerisinde çöz-dük" dedi.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İncirliova Belediyesi’nde başkana tepki istifası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.