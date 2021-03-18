Son dakika: Başkan Erdoğan'dan tekrar MHP Genel Başkanı seçilen Devlet Bahçeli'ye tebrik telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar