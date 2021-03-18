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Teröre ağır darbe!

İçişleri Bakanı , "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik, hatta birini bugün engelledik. Ayrıca, yılbaşından bugüne kadar 121 'lı teröristi etkisiz hale getirdik." açıklamasında bulundu.

Teröre ağır darbe!

18.03.2021, 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021, 11:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik, hatta birini bugün engelledik. Ayrıca, yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik." dedi.

Süleyman Soylu "Ayrıca, yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:
"40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen içerdeki silahlı terörist sayısı 300'ün altına inmiştir. İkna edip teslim olanlar örgüte katılanların 5 katı. Yani terör örgütünü söküyoruz. Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik."

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