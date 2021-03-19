‘HDP açılmamak üzere kapatılmalı’

MHP 13. Olağan Kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden Genel Başkan seçildi. Salonda yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Bahçeli, şunları söyledi:



MUHALEFET BU DEĞİL

Türkiye'yi tuzağa düşürmek için çırpınan çevreleri ibretle takip ediyorsunuz. Geceleri hesap, gündüzleri hüsran, gelecekleri heyula ne kadar münafık varsa alayı bir olmuş, Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Devletin bölünmez bütünlüğüne saldırının adı özgürlük değil. Üniter devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü vekillerin fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek, siyaset değildir, adamlık değildir.



CHP 5'İNCİ KOL FAALİYETİDİR

HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı için etle tırnak demiş. Kendilerinin proje bazlı ittifak olduğunu itiraf etmiştir. Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil, başkent Ankara'da bulacaktır.

DAVA YÜREĞİMİZE SU SERPTİ

Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, PKK'dır. HDP, bölücülüktür. Masumlara, gençlere, kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları kimseye iyilik sağlamayacak. CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgüsüdür. Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir. Bu gelişme milletin yüreğine sus serpmiştir.



BİZİM ADAYIMIZ ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken halt etmiştir. CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, çiftçiyi konuşur. Bakkala girmez, esnafı konuşur. Memurdan ve işçiden bahseder, CHP'ye oy vermeyince hakaret eder. Erken seçim diye tutturanlar bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak. Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK-FETÖ'yü değil, Cumhur İttifakı'nı seçecektir. Kazançlı çıkan Türk Milleti olacak.



ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ YOK

MHP olarak stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Buna karşılık, güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Artık parlamenter sisteme dönüş yoktur. Türkiye'de demokrasi olmasaydı, gece gündüz Cumhurbaşkanına hakaret edenler nasıl tehditler savuracaktı? Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler külahıma anlatsınlar.