Yılmaz Özdil'e tepki yağdı! Aşı olan sağlık çalışanlarını hedef aldı

Aşı yaptıran sağlık personelini hedef aldı. Sözleri tepki çekti. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medyada katıldığı bir yayında skandal ifadeler kullandı.

Sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için değil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını söyledi.

Hedef alan konuşmayı izleyen sağlık çalışanları Yılmaz Özdil'e sert tepki gösterdi.

SAĞLIKÇILARIN HEDEFİ KORUNMAK DEĞİLMİŞ

Bizim TV isimli kanalda Türkiye'nin aşılama kampanyasını eleştiren Özdil, aşı olan sağlık çalışanlarının asıl hedefinin koronadan korunmak olmadığını, yalakalık yapmak olduğunu savunarak şunları söyledi;

"ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN KOYUYORLAR"

"Aşı nerede, aşı filan yok! Aşı olanlar yırttı. Sağlıkçılara soruyorsun... Sağlıkçılar da hem Fahrettin Koca'ya hem de il sağlık müdürlerine şirin görünmek için kollarını sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar, il sağlık müdürleri görsün diye."

60-65 YAŞ ARASI HAFTAYA BAŞLIYOR! ÖZDİL 56 YAŞINDA

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de uygulanan aşılama çalışmalarında öncelikli meslek grupları ve yaş gruplarının ardından gelecek hafta 60-65 yaş arası için de aşılama çalışmaları başlayacak. Sağlık çalışanlarının aşı olması üzerinden hakaret eden Yılmaz Özdil ise 1965 doğumlu ve 56 yaşında.