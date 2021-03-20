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Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid el-Dibeybe ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

20.03.2021, 20:09