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Haberler Gündem Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte tam liste

'de yayımlandı! İşte tam liste

Son dakika haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulunca 60 hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik atama kararları, 'de yayımlandı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte tam liste

20.03.2021, 09:16

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesinin 28 Ocak 2021 tarihli ve 92 sayılı kararı ile 12 Mart 2021 tarihli 223 sayılı atama kararına göre, 60 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yılmaz Çiftçi, Ankara Hakimliğine atandı.

5 Danıştay tetkik hakimi de çeşitli illerin vergi ve idari mahkemelerinde görevlendirildi.

İşte o atamalar:

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