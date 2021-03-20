Sağlık Bakanlığı 20 Mart günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi....Sağlık Bakanlığı 20 Mart günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte günlük, vaka, vefat ve hasta sayısı...
Sağlık Bakanlığı 20 Mart günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Mart vaka tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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