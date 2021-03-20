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Haberler Gündem Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Mart vaka tablosu

Son dakika: vaka tablosu açıklandı!

Son dakika haberi.... 20 Mart günlük tablosunu paylaştı. İşte günlük, vaka, vefat ve hasta sayısı...

Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Mart vaka tablosu

20.03.2021, 20:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021, 20:22

Sağlık Bakanlığı 20 Mart günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

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