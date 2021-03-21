Huzur uygulamasında bin 311 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla önceki gün ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı.

Uygulamada suçlardan aranan bin 311 kişi yakalandı. 7 bin 783 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik olmak üzere toplam 60 bin 633 personel görev aldı. Uygulamada, 248 dedektör köpekten de yararlanıldı.