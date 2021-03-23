22 ilde yeni kısıtlamalar geliyor! İşte kritik tarih

Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı. Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü. Dün 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 981 oldu. Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin tedavisinin bitmesiyle iyileşen hastasayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. İşte tek tedbirler için belirlenen iller ve tarihe ilişkin son dakika haberi:

22 İLDE YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 22 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN AYINDA

Bu illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde ramazanda yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

ÖNCE RESTORAN VE KAFELER KAPANACAK

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler, bayrama kadar yeniden paket servise geçebilir.

TOPLAM 6 SINIF İÇİN YENİDEN UZAKTAN EĞİTİM

Ortaokul 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

'ZİYARETLERE SON VERELİM'

SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, "Bu süreçte akraba, taziye ziyaretleri yapmayalım. Yakınlarımızla telefon üzerinden görüntülü görüşelim.

Çift maske önemli bir tedbir: Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekânlarda çift maske takalım" değerlendirmesini yaptı.

Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a, vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338'e, vefat sayısı da 30 bin 178'e ulaştı.

'HER ŞEY BİZE BAĞLI'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan da "Tedbirlere uyarak vaka sayılarını azaltmak hepimizin elinde. Yaşadığımız ilde ne kadar çok kurallara uyarsak kısıtlamalar da aynı hızda esnemeye başlar ve bu vaka sayılarına da yansır" dedi.

ÖNEMLİ UYARI: TÜRKİYE MUTANTI OLABİLİR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener "Tehlike büyük.Türkiye de üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış devam edecek olursa, tamamen kapanma dahi söz konusu" dedi.

ADI KONMAMIŞ TÜRKİYE MUTANTI MI SEBEP OLDU

Şener ayrıca "İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla tırmanışın sebebini de bu mutanta bağlayabiliriz" diye konuştu.

VİRÜSÜN EN YOĞUN OLDUĞU İL SAMSUN'DA DENETİMLER TAM GAZ

KOVID-19 yoğunluk haritasında yüz binde 508.97 ile 3'üncü kez en yüksek riskli il olan Samsun'da denetimler sıklaştırıldı.

HES KODU OLMAYAN GİREMİYOR

Kritik caddelere HES kodsuz girilemiyor. Vatandaşlar virüsün en çok ev ziyaretlerinden yayıldığını söylüyor.