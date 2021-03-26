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Haberler Gündem Arabada uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli şahıs yakalandı

Arabada kullanan isimli şahıs yakalandı

Son dakika haberine göre… Müdürlüğü araba içerisinde -uyarıcı madde kullanan isimli sahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Arabada uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli şahıs yakalandı

26.03.2021, 14:42

Sosyal medyada aracın şoför koltuğunda kokain kullanırken çekilen videosu paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu tepki çekti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ise Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığıyla ilgili açıklama geldi. Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekimiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış adli tahkikat başlatılmıştır.

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