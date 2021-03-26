Arabada uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli şahıs yakalandı

Sosyal medyada aracın şoför koltuğunda kokain kullanırken çekilen videosu paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu tepki çekti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ise Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığıyla ilgili açıklama geldi. Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekimiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış adli tahkikat başlatılmıştır.