Lüks araçta uyuşturucu kullanan şahıs gözaltında

ANKARA'DA lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve sosyal medyada gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Ayvatoğlu'nun AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu yönündeki iddialara Dağ'dan da cevap geldi. Hamza Dağ yaptığı açıklamada, "Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Yasal sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.