Kabine yarın toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.

Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.

Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

Toplantıda, 27 üye ülkenin katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler ve vize serbestisi gibi başlıklardaki çıktıları değerlendirilecek.

Ayrıca Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk kez yüz yüze görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliği konusundaki görüşmenin detaylarını aktaracak.

Kabine toplantısında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği İdlib ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerine yönelik, Suriye Rejimi'nin ve YPG'nin artan saldırıları da ele alınacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iki gün önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'yla yaptığı kritik görüşme ve yeni tedbirlerin alınması konusunda varılan mutabakata dair ayrıntılara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini de, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar oluşturacak. 12 Nisan'da ABD'de gerçekleşecek Halkbank temyiz davasının da toplantının konu başlıkları arasında olacağı ifade ediliyor.