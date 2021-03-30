Başkan Erdoğan BM Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında en az gelişmiş ülkelere yönelik yardımlara dikkat çekti. Erdoğan, "Sürekli ifade ettiğimiz gibi küresel çarpıklıklar salgınla ifşa olmuştur" dedi. Erdoğan, aşıya erişimin adil olması gerektiğini vurgularken, "Güvence altına alınmalı" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Covid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı çevrimiçi etkinliğe video mesaj gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Guterres, Kanada ve Jamaika Başbakanlarına bu anlamlı girişimleri için teşekkür ediyorum. Bir yılı geride bıraktığımız Covid-19 salgını küresel sorunlar karşısında tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunu gözler önüne sermiştir.

Türkiye olarak bu mücadelede en baştan beri küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye gayret ettik. Bu anlayışla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Özellikle Afrikalı kardeşlerimizi bu zorlu günlerde yalnız bırakmadık.

AŞIYA ERİŞİM GÜVENCE ALTINA ALINMALI

2009-2019 döneminde sadece en gelişmiş ülkelere yönelik 2,5 milyar doların üzerinde resmi kalkınma yardımında bulunduk. Covid-19 salgını bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgın bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olmuştur. Salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizlik aşı meselesi ile çok daha vahim bir hal almıştır.

Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun tamamını yakınını aşılamış ülkeler varken diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak doza oluşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor.

AŞILARIMIZI TÜM İNSANLIĞIUN KULLANIMINA SUNACAĞIZ

Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında, Aşılarımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Ekonomik toparlanmanın korumacı refleksler yerine iş birliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesi de önemlidir.

G-20'de de gündeme gelen özel çekme hakları tahsisatı konusundaki adımların bir an önce sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan uluslararası para fonunun 16. genel kota gözden geçirme çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerin farklı beklentilerinin karşılanmasını ümit ediyoruz. Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. G-20 borç erteleme girişimi salgının etkilerini en aza indirmek adına hayata geçirdiğimiz önemli bir adımdır. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde 2. kez uzatılmasında fayda görüyorum. Bu zorlu süreçte dayanışma ve iş birliği içerisinde birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha vurguluyorum.