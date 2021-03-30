Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Erdoğan, daha sonra da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
MGK TOPLANTISI'NA BAŞKANLIK EDECEK
Erdoğan bu görüşmelerin ardından MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.
Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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