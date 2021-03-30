Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.





Erdoğan, daha sonra da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

MGK TOPLANTISI'NA BAŞKANLIK EDECEK

Erdoğan bu görüşmelerin ardından MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.