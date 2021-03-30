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Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

Son dakika haberine göre, Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Baghdad Amreyev'i kabul etti. Başkan Erdoğan Külliye'deki kabullerinin ardından 'na başkanlık edecek.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

30.03.2021, 16:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.


Erdoğan, daha sonra da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

MGK TOPLANTISI'NA BAŞKANLIK EDECEK
Erdoğan bu görüşmelerin ardından MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.

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