Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutant virüs açıklaması: Yüzde 75'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vakalarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirterek "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." dedi. Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar

Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması.



BIONTECH AŞISI

Biontech aşısı birkaç gün içinde başlayacak. Lojistik tamamlandı. Şuan 2.8 milyon geldi. Birkaç hafta içinde 4 bucuk milyona tamamlamış olacağız. Sırası gelen Biontech aşısı olmak istemiyorum dediğinde yaptırmama hakkı olacak.

AK PARTİ KONGRELERİ

Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz.

TERAVİH NAMAZI

Geçen seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

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