  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem AK Parti'de Ünal ve Elitaş, grup başkanvekili oldu

AK Parti'de Ünal ve Elitaş, grup başkanvekili oldu

AK Parti'de 7'nci Olağan Kongrenin ardından ve 'tan boşalan grup başkanvekilliği görevlerine ve Mustafa Elitaş getirildi.

AK Parti'de Ünal ve Elitaş, grup başkanvekili oldu
DHA

31.03.2021, 15:59

AK Parti TBMM Grubu, basına kapalı toplandı. Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında yapılan toplantıda, iki grup başkanvekilliği için seçim yapıldı. 7'nci Olağan Büyük Kongrenin ardından Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılan değişiklikle Özlem Zengin ve Mehmet Muş'tan boşalan grup başkanvekilliği görevlerine Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş getirildi.

AK Parti'nin yeni TBMM grup yönetiminde Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın grup başkanvekilliği görevleri ise sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Parti'de Ünal ve Elitaş, grup başkanvekili oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.