AK Parti'de Ünal ve Elitaş, grup başkanvekili oldu

AK Parti TBMM Grubu, basına kapalı toplandı. Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında yapılan toplantıda, iki grup başkanvekilliği için seçim yapıldı. 7'nci Olağan Büyük Kongrenin ardından Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılan değişiklikle Özlem Zengin ve Mehmet Muş'tan boşalan grup başkanvekilliği görevlerine Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş getirildi.

AK Parti'nin yeni TBMM grup yönetiminde Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın grup başkanvekilliği görevleri ise sürüyor.