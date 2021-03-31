Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.