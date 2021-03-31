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Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.