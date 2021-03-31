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Başkan Erdoğan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı da yer aldı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti
AA

31.03.2021, 17:23

Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

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