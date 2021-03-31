Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Açıklama yapılacak...

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir bu kategoride yer aldı. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük riskli 'mavi' kategorideki Şırnak dışındaki tüm kentlerde renk değişti.

30 Mart koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.