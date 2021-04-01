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Son dakika: 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı

, 'de yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika: 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı
DHA

01.04.2021, 11:22

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi" denildi.

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