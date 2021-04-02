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Haberler Gündem 2021 MEB EKYS sonuçları açıklandı (Yönetici Seçme Sınavı sonuçları )

sonuçları açıklandı (Yönetici Seçme Sınavı sonuçları )

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca gerçekleşen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (-), 14 Mart'ta gerçekleşti. ÖSYM, MEB EKYS 2021 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2021 MEB EKYS sonuçları açıklandı Yönetici Seçme Sınavı sonuçları

02.04.2021, 10:10

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

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2021 EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 MEB EKYS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adayların adreslerine yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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