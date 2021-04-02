‘Burun spreyi aşımızın dünyada örneği yok’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İntranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. İlk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. Gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Covid aşısı olacaktır" dedi.

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