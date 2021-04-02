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Haberler Gündem ‘Burun spreyi aşımızın dünyada örneği yok’

‘Burun spreyi aşımızın dünyada örneği yok’

‘Burun spreyi aşımızın dünyada örneği yok’

2.4.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İntranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. İlk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. Gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Covid aşısı olacaktır" dedi.
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