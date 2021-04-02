SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İntranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. İlk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. Gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Covid aşısı olacaktır" dedi.
‘Burun spreyi aşımızın dünyada örneği yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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