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Haberler Gündem Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 231 düzensiz göçmen kurtarıldı

tarafından Türk kara sularına geri itilen 231 düzensiz göçmen kurtarıldı

, 'ın gün içinde Türk kara sularına geri ittiği 231 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılan göçmenler, ekiplerine teşekkür etti.

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 231 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

03.04.2021, 08:33

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsularınca saat 03.30'da başlayan ve saat 12.33'te sona eren 7 ayrı geri itme olayı yaşandı.

İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında Türk karasularına geri itilen göçmen botlarına müdahale edildi.

Bölgeye görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik unsurları 231 düzensiz göçmeni kurtararak, güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

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