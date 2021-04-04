Başkan Erdoğan’dan Paskalya mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı. Hristiyan vatandaşları Paskalya dolayısıyla en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdinin oluşturduğu zengin mozaik, karşılıklı saygı temelinde barış içinde özgürce bir arada yaşama noktasında dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir. Tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.