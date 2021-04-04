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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek

103 Emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal destek geldi. Çıray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' ifadelerini kullandı.

04.04.2021, 08:59