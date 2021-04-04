Emekli 103 amiralin yayınladığı; hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan destek geldi.
'ALTINA İMZAMI ATIYORUM'
Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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