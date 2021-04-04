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Haberler Gündem Terörle mücadele ve göç konuşuldu

Terörle mücadele ve göç konuşuldu

Terörle mücadele ve göç konuşuldu

4.4.2021

İstanbul'da, Sultangazi Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Sultangazi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Sultangazi Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve ilgili yetkililer katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

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