Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Ürdün Kralı ile önemli görüşme

Başkan Erdoğan'dan Ürdün Kralı ile önemli görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

05.04.2021, 13:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021, 14:08