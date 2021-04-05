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Başkan Erdoğan'dan Kralı ile önemli görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, -Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Başkan Erdoğan'dan Ürdün Kralı ile önemli görüşme

05.04.2021, 13:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021, 14:08

Başka Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi" denildi.

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