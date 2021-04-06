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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Sağlık Bakanı Koca, 'na tepki gösterdi: siyasi rant malzemesi değildir

Sağlık Bakanı , Genel Başkanı 'nun için söylediği sözlere tepki gösterdi. Bakan Koca, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz.  siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

06.04.2021, 18:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yönelik küstah sözlerine sert tepki gösterdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, "4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD'yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen" ifadelerini kullanmıştı..

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