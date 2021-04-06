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Son dakika: Başkan Erdoğan AB heyetini kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ’i Kabul etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan AB heyetini kabul etti

06.04.2021, 14:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 15:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.

Türkiye'nin beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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