Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilerken Hac ve umre ibadetlerinde de bir dizi önlem ve yasağı beraberinde getirdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı konuyla ilgili aldığı son kararı açıkladı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece Kovid-19 aşısı yaptırmış veya koronavirüse yakalanıp iyileşmiş Müslümanların umre ziyareti için kabul edileceği bildirildi.

Hacdan farklı olarak umre ziyareti farz değil ve yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirilebiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre umre için kabul edilecek kişiler üç kategoride değerlendirildi: Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler, aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler ve koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişiler.

Yeni açıklanan karara göre sadece belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.

Suudi Arabistan, mart ayı başında bu yıl hac farizası için koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verildi.

Ülke genelindeki 587 merkezde aşılamanın sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Kovid-19'a karşı kullanılan aşı türüne dair ise bilgi vermedi.Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 697'ye, vaka sayısı da 392 bin 682'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 379 bin 816'ya ulaştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ,17 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının Alman-Amerikan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile başladığını duyurmuştu.