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Haberler Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak

75 sürekli işçi alımı yapacak

, İŞKUR aracılığıyla 75 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak

06.04.2021, 09:20

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla 75 sürekli işçi alımı yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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