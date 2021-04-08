Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'den Başkan Erdoğan’a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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