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Başbakanı Mustafa Medbuli'den ’a teşekkür

Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'den Başkan Erdoğan’a teşekkür

08.04.2021, 20:48

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.

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